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ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى ميناء في تركيا

ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى ميناء في تركيا
http://almnatiq.net/?p=765742
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا”، التي كانت تعرف في السابق باسم “غريس1″، غيرت وجهتها إلى ميناء في تركيا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، السبت.

وكانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهة صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

وسبق أن حذر مسؤول من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقلت رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه قوله: “يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها”.

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أميركية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

وقالت طهران إن أي تحرك أميركي لمصادرة السفينة مجددا ستكون له “عواقب وخيمة”.

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