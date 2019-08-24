الجيش الليبي يدك معسكرا لميليشيا طرابلس في تاجوراء

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http://almnatiq.net/?p=765748
المناطق - الرياض

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء محمد منفور أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء”.

وأضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان.

وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين.

وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.

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