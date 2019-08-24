قائد عسكري إخواني وانضمامه للحوثيين في صنعاء

المناطق - وكالات

أعلنت مصادر عسكرية انشقاق قائد عسكري محسوب على حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان في اليمن، بمحور اليتيمة في محافظة الجوف، وانضمامه لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في صنعاء.

وقالت المصادر إن العقيد مقبول علي غانم قحطان قائد المدفعية في اللواء 156، المتواجد في جبهة الجوف اليتيمة، انضم للحوثيين ومعه 3 من مرافقيه بسلاحهم الشخصي.

وأعلن الحوثيون انضمام قحطان إلى صفوفهم، ونشروا صورة له مع مرافقيه في صنعاء.

ويعد اللواء 156 من ضمن الألوية العسكرية في محور الجوف التابعة للمنطقة العسكرية السادسة، وتنتمي قياداته وأفراده وقرارته العسكرية إلى حزب الإصلاح الإخواني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشق فيها قيادات عسكرية إخوانية، وتعلن انضمامها إلى الحوثيين الموالين لإيران.