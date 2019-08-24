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الاتحاد الأوروبي مستعد لدراسة المقترحات البريطانية حول بركسيت

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الاتحاد الأوروبي مستعد لدراسة المقترحات البريطانية حول بركسيت

الاتحاد الأوروبي مستعد لدراسة المقترحات البريطانية حول بركسيت
http://almnatiq.net/?p=765790
المناطق - وكالات

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البركسيت ميشيل بارنييه أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدراسة مقترحات المملكة المتحدة الواقعية والتشغيلية والمتوافقة مع مبادئ الاتحاد.
وقال بارنييه الذي بدأ اتصالات في بروكسل لبحث سبل الرد على موقف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من خروج بلاده من الاتحاد “إن الاتحاد الأوروبي يريد خروجا منظما ولكنه جاهز لأي احتمال ويظل موحدا في هذا الموقف”.
وأضاف أن “اتفاق الانسحاب” (الاتفاق المتفق عليه بين بروكسل ورئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي) هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة إلى الاتحاد وإلى بريطانيا نفسها.

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