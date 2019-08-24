احدث الأخبار

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
أبرز المواد
 بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس
المنطقة الشرقية
 برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد
منطقة الجوف
 أمير الجوف يزور السماح ويطلع على مراحل استخراج السمح
منطقة الجوف
 نكسة جديدة للسياحة التركية.. ألمانيا تُحذِّر رعاياها
أبرز المواد
 تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة
أبرز المواد
 السودان.. تأجيل محاكمة عمر البشير بتهم فساد إلى السبت المقبل
أبرز المواد
 أول متحدثة في التعليم: تعييني خطوة جديدة في تمكين المرأة
أبرز المواد
 إيرانيون في احتجاجات باريس : ظريف مجرم.. لا للديكتاتور خامنئي
أبرز المواد
 تسجيل أول حالة وفاة بسبب “السجائر الإلكترونية”
أبرز المواد
سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

أبرز المواد
بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس

بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس

المنطقة الشرقية
برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل

برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18

أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18

المنطقة الشرقية

أول متحدثة في التعليم: تعييني خطوة جديدة في تمكين المرأة

أول متحدثة في التعليم: تعييني خطوة جديدة في تمكين المرأة
http://almnatiq.net/?p=765807
المناطق - الرياض

أعربت أول امرأة تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية إبتسام حسن الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن سعادتها باختيارها للمهمة في الحقل التعليمي والتربوي.

وقالت وفقا لـ«عكاظ» إن هذه الخطوة تؤكد تمكين المرأة السعودية، والثقة في قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها للمواقع القيادية. وشكرت إبتسام الشهري وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ثقته.

يشار إلى أن إبتسام الشهري حاصلة على درجة الماجستير في «تربية الموهوبين»، وإحدى خريجات برنامج «خبرات»، الدفعة الأولى، ضمن برنامج «بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس». وتمتد خدمتها في الحقل التربوي والتعليمي لأكثر من ١٧ عاما.

روابط ذات صلة

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
نكسة جديدة للسياحة التركية.. ألمانيا تُحذِّر رعاياها

نكسة جديدة للسياحة التركية.. ألمانيا تُحذِّر رعاياها
تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة

تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*