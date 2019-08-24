أول متحدثة في التعليم: تعييني خطوة جديدة في تمكين المرأة

المناطق - الرياض

أعربت أول امرأة تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية إبتسام حسن الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن سعادتها باختيارها للمهمة في الحقل التعليمي والتربوي.

وقالت وفقا لـ«عكاظ» إن هذه الخطوة تؤكد تمكين المرأة السعودية، والثقة في قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها للمواقع القيادية. وشكرت إبتسام الشهري وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ثقته.

يشار إلى أن إبتسام الشهري حاصلة على درجة الماجستير في «تربية الموهوبين»، وإحدى خريجات برنامج «خبرات»، الدفعة الأولى، ضمن برنامج «بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس». وتمتد خدمتها في الحقل التربوي والتعليمي لأكثر من ١٧ عاما.