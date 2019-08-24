السودان.. تأجيل محاكمة عمر البشير بتهم فساد إلى السبت المقبل

المناطق - وكالات

قضت محكمة سودانية في الخرطوم، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

وانتهت منذ قليل، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة، علما أنه سمح لظهوره لأول مرة خلال محاكمته أمام الكاميرات.

ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو المنصرم اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.