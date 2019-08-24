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إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد

إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد

منطقة الجوف

إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد

إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=765820
المناطق - الجوف

صرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عدد من التجهيزات المدرسية المتكاملة لمدارس الطفولة المبكرة والمدارس المستحدثة، ويأتي ذلك من ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ضرورة استكمال احتياجات المدارس من التجهيزات الفنية والتقنية وتسخير هذه الإمكانيات لصنع بيئة تعليمية جاذبة تعليماً وتعلماً، موضحاً أن الإدارة تسعى جاهدة في تسديد احتياجات المدارس ومتطلباتها من الوسائل التعليمية التقنية رغبةً في تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجاباً على الميدان التعليمي .
من جانبه، أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ سلطان بن رافد الشمري أن الإدارة صرفت ٣٠٣٦ مقعد وطاولة دراسية للطلاب والطالبات، وجهزت ٧٢ فصل تشاركي مع تركيب ٥١ شاشة تفاعلية.

وأضاف بأنه تم تجهيز ١٢ روضة محدثة للطفولة المبكرة، مع تأثيث ٢٤ غرفة للمعلمين والمعلمات وصرف ٦٢ آلة تصوير واستكمال تأثيث
المدارس المنتقلة لمباني حكومية جديدة .
مشيراً إلى صيانة مصادر التعلم والمختبرات المدرسية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات وسير عملها لتحقيق الهدف العام منها في تعزيز عمليتي التعليم والتعلُّم، ودعم المناهج الدراسية بتوفير مصادر معلومات ذات ارتباط بالمحتوى الدراسي .

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