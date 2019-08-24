أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اعتزامها تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر، والذي سيستغرق إنشاءه مدة ثمانية عشر شهراً، وهو عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 م ، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع، كما يتضمن مسارين في كل اتجاه للطريق الرئيسي وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة، علماً أن طول الجسر بالكامل 480 متر طولي.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر هو محوراً رئيسيا لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف، لافتا الى أن الأمانة تواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والأرصفة، مشيرا الى أن ذلك يأتي ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المحاور الرئيسية بالمنطقة.

وأوضح المهندس عصام الملا أن الخدمات التي سيتم تحويلها على المشروع تتضمن الصرف الصحي بطول 650متر، وتصريف مياه الأمطار بطول 1200متر، إلى جانب كابلات كهرباء 69 بطول 1250 متر وخطوط اتصال موبايلي بطول 550 متر، بالإضافة إلى كابلات كهرباء ضغط عالي وضغط متوسط، وخطوط اتصال STC.

و اعتبر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا المشروع يعد من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية لتسهيل الحركة المروية، والتي تنفذها الأمانة بالمنطقة وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.