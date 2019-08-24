برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل

الدمام - عبدالله السعيدي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد نادي المنطقة الشرقية الأدبي في الدمام افتتاح مقره الجديد وموسمه الثقافي مساء ‪الثلاثاء القادم‬، والذي يتزامن مع مرور ذكرى تأسيسه الثلاثين بمجموعة من الفعاليات التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام يتخللها مهرجان الكتاب الأول .

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبد الله بودي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته واهتمامه يحفظه الله ودعمه المستمر لبرامج وفعاليات النادي، مشيرا إلي أن هذه الفعاليات التي تتوافق مع ذكرى تأسيس النادي ستشهد افتتاح مبني النادي في الثامنة مساء الثلاثاء، والذي بُذِل فيه الكثير من الجهد والوقت ليظهر بهذا الشكل الذي يليق بمؤسسة ثقافية وطنية رائدة ستشهد حضورا متميزا من المؤلفين والكتاب والمثقفين مفتتحا مرحلة جديدة من التواصل والعمل الثقافي المتميز .

وأشار بودي إلى أن الفعاليات ستتضمن توقيع الكتب التي صدرت مؤخرا لمؤلفين ومؤلفات من المنطقة الشرقية وخارجها كما سيتضمن جلسات ثقافية متنوعة لمناقشة بعض الكتب إضافة إلى دراسات نقدية وقراءات إبداعية .

ووجه رئيس النادي الدعوة إلى كل الكتاب والأدباء والمثقفين من أبناء المنطقة ورؤساء الأندية الأدبية للحضور والمشاركة مؤكدا بأن النادي يفتتح أبوابه للجميع بكل محبة واهتمام وتقدير .