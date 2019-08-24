بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس

الخبر - المناطق

عززت بلدية محافظة الخبر أعمال السلامة المرورية في الشوارع المحيطة بالمدارس بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية وضمان وسلامة عبور وانتقال المشاة ما يجعل المعابر المؤدية الى المدارس آمنة للجميع خصوصاً للأطفال والآباء والعاملين في المدارس وتحسين نظام الإشارات وعلامات الطرق المرورية.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية نفذت ما يزيد عن 40 معبر للمشاة في محيط المدارس لتأمين الأمن والسلامة المرورية، كما ستنعم المدارس من خلاله ببيئة آمنة وإمكانات متقدمة تساعد على حماية الطلاب من أخطار الشوارع، بالإضافة الى وضع سياج فاصل في الجزر الوسطى، وذلك لمنع الطلاب من العبور إلا من خلال المعابر المتاحة فقط لسلامتهم، فيما تم تركيب أكثر من 160 لوحة ارشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس .

ونوه الزايدي أن البلدية تواصل تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق حول المدارس ضمن مشروع متكامل للسلامة المرورية من خلال دراسة السلامة المرورية على طرق المدينة وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لرفع كفاءة السلامة المرورية في هذه المواقع وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق .