احدث الأخبار

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
أبرز المواد
 بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس
المنطقة الشرقية
 برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد
منطقة الجوف
 أمير الجوف يزور السماح ويطلع على مراحل استخراج السمح
منطقة الجوف
 نكسة جديدة للسياحة التركية.. ألمانيا تُحذِّر رعاياها
أبرز المواد
 تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة
أبرز المواد
 السودان.. تأجيل محاكمة عمر البشير بتهم فساد إلى السبت المقبل
أبرز المواد
 أول متحدثة في التعليم: تعييني خطوة جديدة في تمكين المرأة
أبرز المواد
 إيرانيون في احتجاجات باريس : ظريف مجرم.. لا للديكتاتور خامنئي
أبرز المواد
 تسجيل أول حالة وفاة بسبب “السجائر الإلكترونية”
أبرز المواد
سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

أبرز المواد
بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس

بلدية الخبر تنفذ أكثر من 40 معبر مشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس

المنطقة الشرقية
برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل

برعاية الأمير سعود بن نايف. افتتاح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية الثلاثاء المقبل

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18

أمانة الشرقية: إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية في طريق الأمير نايف مع شارع 18

المنطقة الشرقية

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=765836
المناطق - واس

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح ايضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة، مشيراً إلى أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.
جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ شخبوط آل نهيان لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.
وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.
وأعرب سمو الشيخ شخبوط بن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسم غالي على الجميع ومحله في القلب.
وقال: إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من أهل الإمارات على مكانه سمو ولي العهد عند أهل الإمارات خاصه وأهل الإبل عامة، مضيفاً: حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقله كبيرة وتقدم نوعي في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، معرباً في الوقت ذاته عن سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية – حفظها الله -، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.
وفي السياق ذاته قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، مستمعاً لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

روابط ذات صلة

نكسة جديدة للسياحة التركية.. ألمانيا تُحذِّر رعاياها

نكسة جديدة للسياحة التركية.. ألمانيا تُحذِّر رعاياها
تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة

تمكين الإعلاميات من إدارة النشاطات في الأماكن العامة
السودان.. تأجيل محاكمة عمر البشير بتهم فساد إلى السبت المقبل

السودان.. تأجيل محاكمة عمر البشير بتهم فساد إلى السبت المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*