تحالف الاديان من أجل السَّلام العالمي ينتخب فيصل بن معمر رئيسًا فخريًا

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أعلن تحالف أديان من أجل السّلام انتخاب معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات- رئيسًا فخريًا للتحالف ضمن الروؤساء المنتخبين للتحالف في العالم. وجاء هذا الإعلان اثناء انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للجمعية العمومية لتحالف أديان من أجل السلام في مدينة لينداو الألمانية خلال الفترة من 23-20 أغسطس 2019م. حيث نوه القائمون على التحالف بأن انتخاب ابن معمر، مع مجموعة الرؤساء الفخريين للتحالف للخمسة أعوام القادمة، يأتي تقديراً لجهوده من خلال مركز الملك الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، في نشر قيم الحوار والتسامح، والعمل على تعزيز التعاون بين الشخصيات الدينية وصناع السياسات لمواجهة التحديات العالمية.

ويعد تحالف الأديان من أجل السّلام الذي تأسَّس عام 1970م، من أهم المؤسسات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشأن الديني العالمي. ويتكون التحالف من مجلس عالمي لكبار القيادات الدينية من جميع مناطق العالم؛ يمثلون (6) هيئات إقليمية بين الأديان وأكثر من (90) هيئة وطنية؛ وشبكة نساء العالم وشبكة شباب الأديان العالمية. ويأتي انعقاد المؤتمر الدولي العاشر لتحالف لأديان من اجل السلام باستضافة من وزارة الخارجية الألمانية، وحضور الرئيس الألماني ووزير خارجيتها، ومشاركة (900) ممثل عن الحكومات والمنظمات شبه الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، المهتمة بتفعيل دور الأديان من أجل السّلام، بالإضافة إلى القيادات الدينية والشباب والنساء من (100) دولة، يمثلون (17) ديانةً. كما تم انتخاب الدكتورة عزة كرم، كبيرة المستشارين المعنيين بالثقافة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتتولى منصب الأمين العام الجديد لمنظمة أديان من أجل السَّلام خلفًا للدكتور ويليام فندلي، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1994م.

من ناحيته، أعرب الأمين العام لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر عن شكره وامتنانه وتقديره لثقة الجمعية العمومية لتحالف أديان من أجل السّلام. حيث قال:” أنني فخورٌ بشرف انتخابي رئيسًا فخريًا ضمن الروؤساء الفخريين، وهو تقدير معنوي عالمي لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وانضمامي إلى مجموعة دولية متعددة الأديان من القادة الملتزمين بالحوار بين أتباع الأديان؛ ما يمكّن المركز من خلال هذا الانتخاب المساهمة ببرامجه وإنجازاته من خلال التحالف مع أتباع الأديان والثقافات المتعددة في أكثر من مئة دولة، واتاحة الفرصة للمركز ولأمينه العام شخصيا لمساندة ودعم أهداف تحالف الاديان من اجل السلام وتعزيز مشاركة المركز من خلال برامجه المتنوعه مع المنظمات الدوليه”. ونوه معاليه بأن انتخابه رئيساً فخرياً لتحالف الأديان من أجل السلام يعد تقديراً معنويا لدور مركز الملك عبد الله العالمي للحوار، واعترافاً بجهوده الرامية إلى ترسيخ التعايش وبناء السلام وتعزيز المواطنه المشتركه ومكافحة الكراهية والتطرف من خلال تفرُّد المركز بمنصات الحوار العالمية الخمسة: برامج اللاجئين في أوروبا ومنصات الحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحين في العالم العربي ونيجريا وأفريقيا الوسطى وبين المسلمين والبوذيين في ميانمار، وبرامج المركز مع اللاجئين في أوروبا، و تأسيس المجلس الإسلامي- اليهودي في أوربا ، وبرامج الزمالة المحلية والإقليمية والدولية في خمس قارات من العالم وبرامج التدريب على بناء السلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، التي أطلقها مركز الملك عبد الله العالمي للحوار، وشكّلت جزءًا رئيسًا من نقاشات واهتمامات قضايا هذا التجمع العالمي. وأختتم ابن معمر كلمته بالتعبير عن خالص شكره وامتنانه لدعم الدول المؤسسه للمركز وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، صاحبة المبادرة، واسبانيا والنمسا والفاتيكان ومجلس الاداره من المسلمين والمسيحين واليهود والبوذيين والهندوس، والمجلس الاستشاري المكون من ستة واربعين عضوا من خمسة عشر ديانة ومعتقد، ومنسوبي المركز الذين يعملون في المركز من ثلاثين دوله من جميع أنحاء العالم.