التسجيل ابتداءً من الأحد .. تعليم القصيم يطبق “الطفولة المبكرة” بـ53 مدرسة

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يبدأ نظام “نور” التسجيل برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم يوم الأحد 24-12-1440هـ في المستويين الثاني والثالث للفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات ومن 5 سنوات إلى أقل من 6 سنوات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر بأن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 مبينًا بأن المبادرة تسعى لدمج الصفوف الأولية “بنين،بنات” مع مراحل الطفولة المبكرة وإلحاقها في مدارس البنات، مؤكدًا بأن ذلك يهدف لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال مما سيحقق نواتج تعلم أفضل ترتفع معه مستويات التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وقد أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول علي الزميع على ضرورة متابعة قائدة مدرسة الطفولة المبكرة لعمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال، من تسجيل وقبول ونقل ومطابقة بيانات، مع الأخذ بالاعتبار حذف ولي الأمر للرغبة السابقة المسجلة لابنه بنظام نور في حال تغيير التسجيل لروضة أخرى.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم قد أكملت استعداداتها لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تضم الفئات العمرية 4 – 9 سنوات (بنين،بنات) في 53 مدرسة، بهدف ردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المباني الدراسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية.

وبحسب مدير إدارة التخطيط المدرسي في تعليم القصيم عبدالله الربدي فإن تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في مرحلتها الأولى تستهدف 20% من المدارس للعام الدراسي 1441هـ، وستتوسع في مرحلتها الثانية لتصل إلى 50% حتى تصل 100% في جميع المدارس، مشيرًا إلى أن التطبيق في المدارس سيكون على أربع فئات.

حيث تستهدف الفئة الأولى من المدارس مرحلتي التمهيدي والصفوف الأولية (بنين وبنات) والصفوف العليا (بنات) في 13 مدرسة تتمثل في المدارس الابتدائية: الثالثة، والرابعة عشر، والخامسة والخمسون، والثالثة والستون، والسبعون، وحنيظل، والأولى بالجرارية، وروض الجواء، وقليب الترمس، والنومانية، وعلباء، وعطي، والأولى بالعازمية.

وتضم الفئة الثانية ثلاث مدارس ابتدائية لتطبيق التمهيدي مع الصفوف الأولية (بنين،بنات) في الابتدائية الرابعة، والأولى بعين ابن فهيد، والسادسة بالبدائع.

وتأتي الفئة الثالثة بست مدارس حيث ستطبق الصفوف الأولية (بنين،بنات) إلى جانب الصفوف العليا “بنات” في مدارس: الأولى باللغفية، والأولى بالمخرم ، وأم طلحة، والأولى بالخطيم، والأولى بعزيزة الترمس، والأولى بشقيران.

كما تحتضن 31 مدرسة التمهيدي والصفوف الأولية والعليا بنات موزعة على مكاتب التعليم وهي الابتدائية: الأولى بالفوارة، وبفيضة السلمات، وبضمينة والخنقة، وبالمحلاني، وبفيضة الريشية، وبالمرموثة، وبصعنين وبدراء، وبأمباري، وبالحيسونية، وبالأسامر، وبفيضة أبان ، وبالبتراء، والثانية بالبدائع، وبرياض الخبراء، والثالثة، والسابعة بالبدائع، والـ12، والـ15، والـ37، والـ53، والـ56، والـ77، والـ78، والـ85، والـ89، والتسعون في بريدة, وأم المؤمنين خديجة بيت خويلد، وابتدائية غاف الجواء، وصبيح، والروضة، وابتدائية ومتوسطة مرغان.