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“الأرصاد” تنبه من نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=765856
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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