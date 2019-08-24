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الطيران ينفي الغاء رحلات بمطار حائل ويعد بوجهات جديدة
http://almnatiq.net/?p=765866
المناطق - حائل

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني ابراهيم الروساء مايتداول في وسائل التواصل الأجتماعي بشأن الغاء بعض الرحلات من مطار حائل .
وقال بتغريده له : “غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل”.
وأضاف :” بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها”.
وأردف :” أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م .

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