الطيران ينفي الغاء رحلات بمطار حائل ويعد بوجهات جديدة

المناطق - حائل

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني ابراهيم الروساء مايتداول في وسائل التواصل الأجتماعي بشأن الغاء بعض الرحلات من مطار حائل .

وقال بتغريده له : “غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل”.

وأضاف :” بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها”.

وأردف :” أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م .