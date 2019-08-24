تجارة تبوك تضيف في 6 أشهر أكثر من 4 آلاف سجل تجاري جديد وتتعامل مع 3253 بلاغ

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بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة المقيدة في كشوف فرع وزارة التجارة والأستثمار بمنطقة تبوك للنصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 4620 سجلاً تجاريًّا تنوعت مابين تجديد 840 سجلا لنشاطات مختلفة فيما تم إصدار 672 سجلا لأنشطة المقاولات و240 سجلا في نشاط المطاعم كما تعامل فرع الوزارة مع أكثر من 3253 بلاغ تجاري في مدينة تبوك ومحافظتي ضباء والوجه تنوعت مابين بلاغات في عدم الإلتزام بشروط الضمان، واختلافات تعاقدية واختلاف سعر الرف عن الكاشير.

وكشف التقرير النصف سنوي لفرع التجارة بتبوك أنه تم تكليف عدد 13 فرقة تفتيشية خلال عيد الاضحى المنصرم والتي باشرت مايزيد عن 199بلاغاً تجارياً وقامت بـ 554 جولة تفتيشية إضافة إلى تحرير 18 مخالفة على بعض المنشآت المخالفة لأنظمة الوزارة فيما تم إصدار أكثر من 656 شهادة منشآة بزيادة تساوي الضعف عن النصف الأخير من عام 2018م.

وأبان التقرير أن عدد الجولات التفتيشية التي قام بها الفرع تجاوزت الـ 6041 زيارة في مدينة تبوك و143 في الوجه و76 جولة تفتيشية في محافظة ضباء وقد تم من خلالها تحرير 354 مخالفة فورية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة الرضا التي حازت عليه خدمات الفرع قد تجاوز الـ 79 بزيادة ملحوظة عن العام المنصرم.

أما فيما يخص مكافحة الغش التجاري فقد تناول التقرير ضبط24 منشأة مخالفة وتحويلها للنيابة العامة حسب المتبع لتتجاوز عدد القضايا التي تم تحويلها هذا العام لجهات الإختصاص 42 قضية أما على مستوى قضايا التستر التجاري فقد تم ضبط 21 منشأة مخالفة والرفع بقضاياها للنيابة العامة.

وإشارات بيانات التقرير إلى زيادة إيجابية إزاء الزخم التجاري بمنطقة تبوك حيث يعكس بيان السجلات التجارية الصادر خلال العام 2019م النمو الإيجابي في القطاع التجاري بالمنطقة وخدماته ليسهم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك في تعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار وحماية مصالح المستفيدين عبر دعم بيئة الاستثمار في القطاع الخاص والجهود في مكافحة الغش والتستر التجاري وتعزيز التحول الوطني في بيئة عادلة ومحفّزة لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة بمدينة تبوك والمحافظات التابعة للمنطقة تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في توفير الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.