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فريق طبي بحفر الباطن ينقذ طفلة من مسمار في الإنف

فريق طبي بحفر الباطن ينقذ طفلة من مسمار في الإنف
http://almnatiq.net/?p=765876
المناطق - حفر الباطن
أنقذ الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن طفلة من مسمار داخل الأنف تسبب لها بجروح  دموية وفور وصول الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات لقسم الاسعاف ،باشر الفريق الطبي المختص  بعمل كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويل الحالة إلى غرفة العمليات وتم إجراء منظار للقصبات الهوائية واستخراج المسمار من القصبة الهوائية اليمنى.
وتكللت بالنجاح دون حدوث مضاعفات ولله الحمد وخرجت الطفلة بعد تمثلها للشفاء .

من جهته أستقبل  قسم الأسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد أكثر من 3.357 حالة خلال إجازة عيد الأضحى وتعاملت معها الكوادر الصحية المناوبة خلال تلك الفترة وقدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة

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