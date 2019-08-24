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تركيا : تفعيل مركز عمليات مع واشنطن في شمال سوريا

تركيا : تفعيل مركز عمليات مع واشنطن في شمال سوريا
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المناطق - وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل.

وطبقا لوكالة الأناضول الحكومية، قال أكار إنه من المقرر أن تتم أول طلعة مشتركة بطائرات هليكوبتر، السبت.

ومن جانبهم، تعهّد أكراد سوريا، السبت، ببذل كافة الجهود لإنجاح مساعي واشنطن وأنقرة بشأن إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا على طول الحدود مع تركيا.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا الشهر الحالي بعد جولات من المحادثات الثنائية إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي السبت في كلمة خلال المؤتمر السنوي لقواته في مدينة الحسكة (شمال شرق)، “نعلن أننا سنبذل كل جهودنا من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التفاهم أو التوافق مع الدولة التركية والجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية” من أجل إنشاء المنطقة الآمنة.

وتابع: “اليوم هناك نوع من التفاهم واتفاق مبدئي حول ترسيخ الأمن والاستقرار على حدودنا.. ومن جهتنا كقوات سوريا الديموقراطية سنكون طرفاً إيجابياً لنجاح هذه العملية”.

وبحسب بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من الشهر الحالي، أعلنت أنقرة أنه ستتم إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا، بهدف “تنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة” بالتعاون مع واشنطن.

ويعد المقاتلون الأكراد في صفوف قوات سوريا الديموقراطية شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم داعش.

وتمكن المقاتلون الأكراد من دحر داعش من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا. إلا أن أنقرة تعدهم “إرهابيين” وتعتبرهم امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

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