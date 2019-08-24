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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية

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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية
http://almnatiq.net/?p=765895
المناطق - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس أدوات المهنة لـ 200 مزارع في محافظة الجوف، ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي توزيع هذه المنحة المكونة من أسمدة ومستلزمات زراعية، بعد اختتام البرامج التدريبية للمزارعين والتي استهدفت 200 مزارع في مديريتي الحزم والغيل.
وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالله مدهش، أن هذه المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تساهم بشكل كبير في تنمية المجال الزراعي، ومساعدة المحافظة لزيادة الانتاج الزراعي خصوصًا وأنها من أكثر المحافظات خصوبة في اليمن.
من جهته بين منسق مشروع تحسين سبل العيش في المحافظة حسن مبارك أن هذه الأدوات الزراعية تأتي لدعم ومساندة المزارعين في الجوف بعد تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات متعددة نفذها المركز في المجال الزراعي، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعمه ومساندته للمزارعين في المحافظة.
ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات وتجسيدًا حيًا للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لليمن الشقيق.

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