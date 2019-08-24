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سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز

سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز

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سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز

سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز
http://almnatiq.net/?p=765898
المناطق - وكالات

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي “اتش ام اس ديفندر” إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية، حيث التوتر على أشده مع إيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينة “ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الأوسط بأمان”.

وأعلن وزير الدفاع بن والاس أن “بريطانيا مستعدة لحماية حرية الإبحار في كل مرة تتعرض للخطر”.

وغادرت السفينة ميناء بورتسماوث في الثاني عشر من الشهر الجاري إلى جانب سفينة “اتش ام اس كنت”. وستعمل السفينتان “الآن إلى جانب شركاء دوليين في إطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الأمن البحري”، والتي أعلنت بريطانيا مطلع الشهر مشاركتها فيها إلى جانب الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن سفينة “اتش ام اس مونتروز” تبقى في المنطقة وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني في أيار/مايو 2018 وأعقبه فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران.

وتكثفت هذا الصيف مع الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج نسبتها واشنطن لطهران التي تنفي تورطها فيها.

وفي 19 تموز/يوليو احتجزت إيران ناقلة النفط السويدية “ستينا امبيرو” التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد 15 يوما على حجز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” قبالة سواحل جبل طارق.

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