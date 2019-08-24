احدث الأخبار

التعليم : لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية
أبرز المواد
 وكيل إمارة عسير يرعى حفل ختام الأولمبياد الوطني الثاني لرعاية أيتام المملكة ويتوج الفائزين
منطقة عسير
 سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية
أبرز المواد
 “مسك الفنون” تعزز الخطوة العسيرية عبر معرض
أبرز المواد
 وصول ٣٥٧،١٩٢ حاجاً إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 بعد فتوى إيرانية.. ميليشيا عراقية تهدد باستهداف الأميركيين
أبرز المواد
 تركيا : تفعيل مركز عمليات مع واشنطن في شمال سوريا
أبرز المواد
 فريق طبي بحفر الباطن ينقذ طفلة من مسمار في الإنف
المنطقة الشرقية
 تجارة تبوك تضيف في 6 أشهر أكثر من 4 آلاف سجل تجاري جديد وتتعامل مع 3253 بلاغ
منطقة تبوك
 “الترفيه” تستقبل نحو 42 ألف مشاركة وتعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان
أبرز المواد
 الطيران ينفي الغاء رحلات بمطار حائل ويعد بوجهات جديدة
أبرز المواد
التعليم : لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية

التعليم : لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية

أبرز المواد
وكيل إمارة عسير يرعى حفل ختام الأولمبياد الوطني الثاني لرعاية أيتام المملكة ويتوج الفائزين

وكيل إمارة عسير يرعى حفل ختام الأولمبياد الوطني الثاني لرعاية أيتام المملكة ويتوج الفائزين

منطقة عسير
سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز

سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز

أبرز المواد
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية

أبرز المواد

التعليم : لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية

التعليم : لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية
http://almnatiq.net/?p=765907
المناطق - متابعات

أكدت وزارة التعليم أنه لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، ولذلك يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس الطفولة المبكرة وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور.

وأضافت أن مدارس الطفولة المبكرة التي تم إسناد التدريس فيها إلى معلمات تحتوي على فصول ودورات مياه وتجهيزات منفصلة بشكل كامل، ولايوجد فيها دمج داخل الفصول.

وبينت أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بلغ بمراحلها الأولى 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم فيها تأهيل وتجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل بحيث ترتفع نسبة الالتحاق من 17% إلى 21% كما تم تأهيل وتجهيز 3483 فصلاً لطلاب الصفوف الأولية بنسبة 13.5% من العدد الكلي بمدارسنا.

 

روابط ذات صلة

سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز

سفينة بريطانية إلى الخليج لتأمين الملاحة عبر هرمز
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش يوزع أسمدة ومستلزمات زراعية لـ 200 مزارع في الجوف اليمنية
“مسك الفنون” تعزز الخطوة العسيرية عبر معرض

“مسك الفنون” تعزز الخطوة العسيرية عبر معرض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*