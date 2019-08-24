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كريستال بالاس يلحق الخسارة الأولى بمانشستر يونايتد

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كريستال بالاس يلحق الخسارة الأولى بمانشستر يونايتد

كريستال بالاس يلحق الخسارة الأولى بمانشستر يونايتد
http://almnatiq.net/?p=765919
المناطق_وكالات

فاجئ نادي كريستال بالاس، اليوم السبت، مضيفه مانشستر يونايتد، بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى الضيوف الشوط الأول من المباراة التي جرت أطوارها على ملعب “أولد ترافورد”، متقدمين بهدف أحرزه الغاني جوردان أيو في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح دانيل جيمس في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي من توقيع هدف التعادل للشياطين الحمر، غير أن باتريك فان انهولت ظهر في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، وأحرز هدف الفوز لكريستال بالاس.

وأهدر ماركوس راشفورد ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 70.

ويعد هذا الانتصار، الأول لكريستال بالاس في مسابقة الدوري هذا الموسم، بعد أن اكتفى بالتعادل في الجولتين الماضيتين، في المقابل تعتبر الخسارة الأولى لليونايتد، الذي انتصر في مباراة وتعادل في أخرى قبل مواجهة اليوم.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز الخامس ، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.

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