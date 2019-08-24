أزمة كشمير تتصاعد.. الهند تواصل التصعيد العسكري والسياسي.. وباكستان تلجأ لمجلس الأمن

المناطق.. إسلام داوود

في مؤشر جديد على تصاعد الأزمة السياسية والعسكرية بين الهند وباكستان، جراء تصعيد نيودلهي في ملف إقليم كشمير ذو الغالبية المسلمة، أشارت مصادر صحفية نقلا عن صحف هندية مقربة من الحكومة إلى أن السلطات الهندية، نشرت مؤخرا قوة أمنية إضافية في جامو كشمير، قوامها 125 ألف مقاتل من القوات شبه العسكرية.

وأشارت المصادر العسكرية الهندية، إلى أنه مع الزيادة الجديدة فقد بلغ عدد قوات الأمن في جامو كشمير، وصل إلى نحو 500 ألف عنصر، وذلك في أعقاب إلغاء الحكومة الهندية قرارا دستوريا يمنح ولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند حكما ذاتيا.

وألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، وتعطي البنود الدستورية للكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وصادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، وتتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

وخوفا من تبعات القرار الذي يعصف بحقوق سكان كشمير التاريخية، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.

غضب باكستاني:

القرارات الهندية أثارت بدورها غضبا واحتجاجا باكستانيا واسعا، حيث توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، قائلا بأن الوقت قد حان لتلقين نيودلهي درساً.

وقال خان في خطاب متلفز من مظفر آباد عاصمة القسم الباكستاني من كشمير، إنّ «الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهم جاهزون وسيقومون برد قوي» مضيفاً: «قررنا أنه إذا ارتكبت الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية».

ودعت باكستان لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلةً إن قرار الهند بتجريد كشمير من الحكم الذاتي “يهدد السلام العالمي وقد يفضي إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية” في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وندد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بـ”التصرفات العدائية الأخيرة” من قبل الحكومة الهندية القومية، وقال إنها “ستقوض عن عمد موقف جامو وكشمير المعترف به دوليا والمتنازع عليه دولياً”.

وفي خطاب وجهه لمجلس الأمن، اتهم قريشي الهند بتنفيذ “إيديولوجية عنصرية” تهدف لتحويل كشمير من إقليم ذي أغلبية مسلمة إلى منطقة ذات أغلبية هندوسية، حسب تأكيد قريشي.

تصعيد دبلوماسي:

وأطلقت باكستان في السياق ذاته حملة دبلوماسية تهدف إلى وقف القرار الهندي، وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة لبحث «الأعمال غير المشروعة» التي تقوم بها الهند.

كما طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.