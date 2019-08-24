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التعليم تنهي تدريب أكثر من ١٠ آلاف معلم و معلمة مستجد

التعليم تنهي تدريب أكثر من ١٠ آلاف معلم و معلمة مستجد
http://almnatiq.net/?p=765929

أنهت وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وبالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق برنامجا تأسيسيا لأكثر من ١٠ آلاف معلم جديد ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد .
و تضمن البرنامج ورشة “تقويم المعلم الجديد” والبرنامج التدريبي “الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد”، إضافة لموضوعات حقوق وواجبات المعلم، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي .
كما شهدت إجازة صيف هذا العام تدريب ١٩٠ الف معلم ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة ٢٢ كلية تربية تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، تم خلالها إطلاق ٦٤١٣ برنامج تدريبي.

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