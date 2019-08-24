ليفربول يلقن أرسنال درسا في بداية الموسم.. ومحمد صلاح يحرز هدفين

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لقن ليفربول الإنجليزي نظهيره أرسنال درسا عندما فاز عليه 3-1 السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق النجم المصري محمد صلاح، وأحرز هدفين، وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 9 نقاط، ليحصد العلامة الكاملة بـ3 انتصارات ويتصدر جدول الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتقدم الكاميروني جويل ماتيب لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، بعد رأسية متقنة سكنت شباك بيرند لينو حارس مرمى “المدفعجية”.

ثم جاء الدور على صلاح في مطلع الشوط الثاني، عندما تسبب في ركلة جزاء بعد تعرضه للشد من دافيد لويز مدافع أرسنال، وسددها بنفسه باقتدار في المقص الأيمن، في الدقيقة 49.

وكان صلاح بطل أفضل لقطات المباراة في الدقيقة 58، عندما سجل هدفا ماراثونيا قطع خلاله أكثر من ثلث الملعب، ثم سدد ببراعة على يمين لينو.

أما هدف أرسنال الوحيد فأحرزه لوكاس توريرا في الدقيقة 85، بعدما تلقى كرة من زميله بيير إيميريك أوباميانغ، وسدد بهدوء على يسار أدريان حارس مرمى ليفربول، في ظل استمرار غياب الحارس الأساسي أليسون بيكر للإصابة.