الطيران العمودي ينقل مصاب فشل كلوي من فرسان لأحد مستشفيات جازان

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نقل طيران التابع للقوات البحرية مساء اليوم السبت حالةحرجه لمريض سعودي يبلغ من العمر 63 مصاب بالفشل الكلوي في مراحله الأخيرة.

حيث تم نقل الحالة من مستشفى فرسان العام إلى أحد المستشفيات الخاصة بجازان واستغرق التنسيق وعمليه الإخلاء خمسة وأربعين دقيقة بحسب مدير مستشفى فرسان المشرف على الخدمات الصحية الدكتور هاشم احمد هاشم الذي أعرب عن شكره لقائد القوات البحرية على تجاوبه السريع والدائم وكذلك التنسيق الطبي بمديرية الشئون الصحية بالمنطقة مشيدا بمتابعة واهتمام مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله النجمي يشار انه تم نقل العديد من الحالات الحرجة الى مستشفيات المنطقة بواسطة طيران العمودي نظرا لظروف جزيرة فرسان الجغرافيه وهو الامر الذي ينادي به اهالي فرسان الى الحاجة الماسة الى إيجاد عيادات تخصصية وتطوير الكادر الطبي والتقني لمستشفى فرسان العام