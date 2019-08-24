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أول تعليق من والد مضيفة “الخطوط السعودية” المتوفاة في حادث بالرياض

أول تعليق من والد مضيفة “الخطوط السعودية” المتوفاة في حادث بالرياض
http://almnatiq.net/?p=765944
المناطق_الرياض

كتب محمد زمزاري، والد مضيفة الخطوط السعودي التي توفيت في حـادث مروري بالرياض عن عمر يناهز 30 عامًا، منشورًا على حسابه في موقع “فيسبوك” يعبّر من خلاله عن حزنه الشديد لفقد ابنته “خولة”.

وأكد “زمزاري”، أن الحادث الذي توفيت فيه ابنته “خولة” تسبب له في “جرح غائر” وخلّف لديه حزن وحرقة وكبيرة، آملًا أن تمنحه كلمات المعزين والمرافقين شحنة صبر على ما ابتلي به.

وقدم والد المضيفة، شكره تقديره لكل من سانده وأعانه على تقبل الحدث الجلل، ووقفوا بجواره، حتى رجوع ابنته إلى بلادها تونس، كما شكر زميلاتها ومسؤولي من الخطوط السعودية، والسفارة التونسية في المملكة.

يُذكر أن مدير عام الخطوط السعودية صالح الجاسر زار أسرة المضيفة المتوفاة خولة زمزاري بعد وفاتها في حادث مروري تعرضت له حافلة تقل عددًا من المضيفات في الرياض.

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