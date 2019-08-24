بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو

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وجه الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي الأهلي، رسالة لجماهير ناديه قائلاً: “أقول لجماهير الأهلي مع الأسف وانظروا لجماهير جيرانكم”.

شئ مؤسف

وتابع الأمير منصور بن مشعل من خلال مداخلة تلفزيونية من خلال برنامج “الديوانية”: “شيء مؤسف بالنسبة لحضور الجماهير الأهلاوي، ولكن هذا جمهور الأهلي الذي حضر صراحة.

وأضاف: أما بالنسبة للجماهير الأهلاوية التي لم تحضر المباراة أقول لهم مع الأسف، فانظروا لجماهير الأندية الأخرى سواء كانوا جيرانكم أو غير جيرانكم، ويجب عليكم أن تساندوا فريكم إذا كان فائز أو مهزوم لكن عندما تحتج على شيء معين تقاطع الفريق والحضور للمباريات.

محاربة الفريق

وأشار الأمير منصور، إلى أن جماهير الأهلي لو حضرت بشكل كبير لكان النادي فاز بنتيجة كبيرة، مثل جماهير الأندية الاخرى، فهم يفكرون في مصلحة فريقهم، لكن المؤسف أن جماهيرنا فهم بصراحة شئ موسف”.

وكشف الأمير منصور عن صفقة صانع اللعب التي كان من المنتظر أن يضمها النادي خلال موسم الانتقالات، مؤكداً أن النادي كان من المفترض أن يضم صناع ألعاب، لكن سبب الرفض جاء من المدرب، على الرغم من مفاوضتنا لـ 3 لاعبين، لكنه في النهاية رفض وطالب بضم ظهير أيسر”.

وطالب الأمير منصور في نهاية حديثه من الجماهير الاهلاوية أن يصبروا على النادي مؤكداً أن إدارة النادي لن تتخذ قرارات سريعة.