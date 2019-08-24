المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

المناطق_الرياض

نشر المرور السعودي عبر حسابه في تويتر قيامه بتنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضبط المركبات المخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة .

وتوالت الردود على تلك التغريدة، بين مؤيد وناصح، متمنين أن لاتكون حملة مؤقته بل يجب الاستمرار بجازاة المخالفين في كل الأوقات.

وقال محمد البشري عبر تغريداته:‏‎يوجد أمام مبنى المحكمة العامة بأبها عدد 3 مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة من المراجعين وهي موضحة بلوحات للمراجعين غير أنها منتهكة بشكل يومي من المراجعين الأصحاء ولا يراعي لأصحابها أي حق.

وتمنى المغرد الحربي أن تكون المواقف الخاصة بالاحتياجات واضحة ويكون مقرها مميزا بعلامة زرقاء على الأرض.

كما اقترح تمييز لوحات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بلون مغاير ليتم التعرف على أصحابها بسهولة وعدم استغلال تلك المواقف لمن ليسوا أهلا لها.

وتمنى آخر ‏‎‎ أهمية تمييز سيارات ذوي الهمم العالية يوضع استيكر بالجهة الامامية من السيارة

وأيده مغرد‏‎‎ مضيفا: برأيي لو كانت الوحات تثبت بشكل أفضل خصوصا ليتبين للمارة ورجال المرور أنها لذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن أن تزود أماكنها بالكاميرات. مع أهمية تركيب الاستيكر الخاص لهم بوضوح السيارة.

ومؤيد آخر قال: ‏‎‎رأيك جميل، ولكن الاستيكر واضح كل الوضوح وفي الجهة الأمامية يعني سيكون واضحل للجميع، ولكن المحزن أن اغلب الناس ثقافتهم تحجب رؤياهم عن رؤية مواقف ذوي الهمم العالية وتحجب عنهم رؤية سياراتهم وتحجب عنهم رؤية مدى ما بحاجتهم لبعض الاشياء البسيطة والتي هي حقوق لهم

وعقب الحربي بقوله: ‏‎والدي أطال بعمره يتعب في النزول بالدرج والطلوع وحتى المشي ولايستحمل الشمس ولديه قلق لكن للأسف بعض الشباب بكامل صحتهم يأخذون مواقف ذوي الهمم والله يديم الصحة علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين الصحة والعافية

وقد أعلن المرور السعودي، السبت، وبحسب إنفوجراف نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»

أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، عن ضبطه 1386 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم.