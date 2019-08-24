الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

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: تسعى “اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية” في الكويت لتنفيذ توصية جديدة بزيادة الرسوم على الوافدين، من أجل معالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد.

وأكد موقع “القبس” الإلكتروني أن اللجنة تسعى لتفعيل التوصية بشأن زيادة الرسوم، “والتي أثبتت الدراسات فاعليتها في تقليص أعداد الوافدين، وبخاصة العمالة الهامشية والسائبة التي لن تتحمل الزيادة المرتقبة في الرسوم”.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع تأكيده أن اللجنة استندت في خطوتها زيادة الرسوم إلى إجراء مقارنة بين الرسوم المفروضة على الوافدين في الكويت، مع نظيرتها التي تفرضها دول الخليج على الوافدين لديها.

وأثبتت المقارنات التي استشهدت بها اللجنة أن الرسوم على الوافدين في الكويت “منخفضة بشكل كبير”، مقارنة بأغلب دول الخليج، خاصة فيما يتعلق برسوم معاملات الإقامات وأذونات العمل وتجديد وتحويل الإقامات، وكذلك رسوم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى.