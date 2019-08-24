احدث الأخبار

الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ
أبرز المواد
 المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 وزيرة الثقافة الجزائرية تقدم استقالتها إثر حفل غنائي
أبرز المواد
 بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو
أبرز المواد
 أول تعليق من والد مضيفة “الخطوط السعودية” المتوفاة في حادث بالرياض
أبرز المواد
 الطيران العمودي ينقل مصاب فشل كلوي من فرسان لأحد مستشفيات جازان
أبرز المواد
 ليفربول يلقن أرسنال درسا في بداية الموسم.. ومحمد صلاح يحرز هدفين
أبرز المواد
 التعليم تنهي تدريب أكثر من ١٠ آلاف معلم و معلمة مستجد
أبرز المواد
 الرئيس الأفغاني يصل إلى جدة
أبرز المواد
 “العمل” تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية
أبرز المواد
 أزمة كشمير تتصاعد.. الهند تواصل التصعيد العسكري والسياسي.. وباكستان تلجأ لمجلس الأمن
أبرز المواد
 القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
أبرز المواد
الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

أبرز المواد
المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

أبرز المواد
وزيرة الثقافة الجزائرية تقدم استقالتها إثر حفل غنائي

وزيرة الثقافة الجزائرية تقدم استقالتها إثر حفل غنائي

أبرز المواد
بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو

بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو

أبرز المواد

الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ
http://almnatiq.net/?p=765956
المناطق_متابعات

: تسعى “اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية” في الكويت لتنفيذ توصية جديدة بزيادة الرسوم على الوافدين، من أجل معالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد.

وأكد موقع “القبس” الإلكتروني أن اللجنة تسعى لتفعيل التوصية بشأن زيادة الرسوم، “والتي أثبتت الدراسات فاعليتها في تقليص أعداد الوافدين، وبخاصة العمالة الهامشية والسائبة التي لن تتحمل الزيادة المرتقبة في الرسوم”.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع تأكيده أن اللجنة استندت في خطوتها زيادة الرسوم إلى إجراء مقارنة بين الرسوم المفروضة على الوافدين في الكويت، مع نظيرتها التي تفرضها دول الخليج على الوافدين لديها.

وأثبتت المقارنات التي استشهدت بها اللجنة أن الرسوم على الوافدين في الكويت “منخفضة بشكل كبير”، مقارنة بأغلب دول الخليج، خاصة فيما يتعلق برسوم معاملات الإقامات وأذونات العمل وتجديد وتحويل الإقامات، وكذلك رسوم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى.

روابط ذات صلة

المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة
وزيرة الثقافة الجزائرية تقدم استقالتها إثر حفل غنائي

وزيرة الثقافة الجزائرية تقدم استقالتها إثر حفل غنائي
بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو

بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*