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إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة

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إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة

إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة
http://almnatiq.net/?p=765959
المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال اليوم السبت بأن الفحص الطبي أظهر إصابة لاعب خط الوسط عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

من جهة ثانية تأكدت جاهزية نواف العابد وسالم الدوسري حيث شاركا في تدريبات الهلال الجماعية والمناورة التي فرضها المدير الفني رازفان لوشيسكو، فيما واصل الثنائي محمد البريك وصالح الشهري برامجهما حيث أدى البريك تدريبات بدنية فيما أجرى الشهري مرانا لياقيا.

وقد اشتمل تدريب الهلال على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء أبها ضمن الدوري، كما اشتمل على تطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

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