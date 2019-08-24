احدث الأخبار

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
أبرز المواد
 إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة
أبرز المواد
 الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ
أبرز المواد
 المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 وزيرة الثقافة الجزائرية تقدم استقالتها إثر حفل غنائي
أبرز المواد
 بعد انتقاد مدرب الفريق.. منصور بن مشعل ينتقد جماهير الأهلي : “مع الأسف” !-فيديو
أبرز المواد
 أول تعليق من والد مضيفة “الخطوط السعودية” المتوفاة في حادث بالرياض
أبرز المواد
 الطيران العمودي ينقل مصاب فشل كلوي من فرسان لأحد مستشفيات جازان
أبرز المواد
 ليفربول يلقن أرسنال درسا في بداية الموسم.. ومحمد صلاح يحرز هدفين
أبرز المواد
 التعليم تنهي تدريب أكثر من ١٠ آلاف معلم و معلمة مستجد
أبرز المواد
 الرئيس الأفغاني يصل إلى جدة
أبرز المواد
 “العمل” تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية
أبرز المواد
سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

أبرز المواد
إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة

إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة

أبرز المواد
الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

أبرز المواد
المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

أبرز المواد

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=765966
المناطق_الرياض

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح ايضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة، مشيراً إلى أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة، وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ شخبوط آل نهيان لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن المشرف العام على المهرجان محمد بن حماد البلوي.

وأعرب سمو الشيخ شخبوط بن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسم غالي على الجميع ومحله في القلب.

وقال: إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من أهل الإمارات على مكانه سمو ولي العهد عند أهل الإمارات خاصه وأهل الإبل عامة، مضيفاً: حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقله كبيرة وتقدم نوعي في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، معرباً في الوقت ذاته عن سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية – حفظها الله -، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، مستمعاً لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

روابط ذات صلة

إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة

إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة
الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ

الكويت تصدم الوافدين بهذا القرار المفاجئ
المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

المرور: 1386 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*