التقنيات المستخدمة في عمليات زراعة الشعر

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يمكن تعريف زراعة الشعر بأنها “الحل الدائم لتساقط الشعر”، كما يمكن تعريفها بأنها عملية مجهرية يتم إجراؤها في العيادات الخارجية الخاصة بالمستشفى، ومصطلح “العملية المجهرية” يعني أنه سيتم إجراء عملية زراعة الشعر بأقل تدخل جراحي على عكس الجراحة التقليدية.

تعتبر عملية زرع الشعر، حلاً فعالًا ودائمًا للأفراد الذين يعانون من “الصلع الذكري” والذي يشار إليه أيضًا باسم ثعلبة الذكورة، كما يمكن للأفراد الذين أصيبوا بالندبات أو فقدوا الشعر بسبب أنواع مختلفة من أمراض الشعر الخضوع لعملية زراعة الشعر بأمان.

وبفضل استخدام المسكنات تحت الإشراف المباشر من أخصائي التخدير، لن تشعر بأي ألم أثناء التخدير الموضعي قبل إجراء عملية زرع الشعر. كنتيجة لذلك، ستتمتع بتجربة زراعة شعر أكثر راحة وخالية من الألم.

التقنيات المستخدمة في عملية زراعة الشعر:

تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف:

قطعت زراعة الشعر شوطًا طويلًا منذ الأيام الأولى، حيث تم استبدال عمليات زرع الشعر التي أجريت باستخدام تقنية الشريحة خلال التسعينيات، بتقنية الاقتطاف والتي يتم تطويرها منذ أوائل العقد الأول من القرن الماضي حتى اليوم، فعلى الرغم من أن هذه التقنية تطورت بشكل كبير وظهرت تقنيات حديثة على إثرها، إلا أن المبادئ الأساسية لتلك التقنية هي المستخدمة في كافة التقنيات الأخرى، وبذلك لا تزال هذه التقنية تعتبر المعيار الذهبي لعملية زراعة الشعر.

والفرق الرئيسي في استخدام تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف، هو أنه لا يترك أي ندبات، كما تكون فترة التعافي أقصر، لذلك زاد نجاح العمليات نتيجة للتقدم في الأجهزة الطبية المستخدمة في تقنية الاقتطاف.

كما انه يمكن إجراء تقنية الاقتطاف باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة، نتيجة لذلك، تعرف هذه التقنية بأسماء قليلة مختلفة.

تقنيات زراعة الشعر بالاقتطاف

تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف الكلاسيكية (عبر الأدوات الصغيرة)

تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف الروبوتية

تقنية زراعة الشعر المباشرة بدون حلاقة DHI (باستخدام أقلام زرع تشوي)

تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف باستخدام شفرات الياقوت (تقنية السفير) لمعرفة المزيد حول هذه التقنية

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على سبيل المثال، عملية زراعة الشعر التي يتم إجراؤها باستخدام شفرات الياقوت، والتي تم تقديمها مؤخرًا، تقدم نتائج أكثر نجاحًا. هذا عمومًا لأن القنوات التي تم إنشاؤها باستخدام شفرات مصنوعة من بلورات الياقوت الملساء، تلتئم بشكل أسرع وتترك ندبة تكون بالكاد مرئية.

خطوات عملية زراعة الشعر:

كل التقنيات المستخدمة في عملية زراعة الشعر تشترك في المبادئ الأساسية، هذه المبادئ هي:

استخراج بصيلات الشعر:

وهذا يتم بطريقتين إما عن طريق استئصال شريط من الجلد يحمل الشعر جراحيًا، أو عن طريق استخراج كل وحدة من بصيلات الشعر بشكل فردي.

يرجع الفضل في تحقيق نجاح جمالي كبير خلال عملية حصاد بصيلات الشعر إلى الجانب المميز لتقنية زراعة الشعر بالاقتطاف، وهذا الابتكار هو الذي جعل تلك التقنية أكثر شهرة ومفضلة على تقنية الشريحة التي تتضمن إزالة شريط من الجلد من الجزء الخلفي من فروة الرأس واستخراج البصيلات بشكل فردي من ذلك الشريط، بينما في FUE، يتم أخذ كل وحدة مسامية بشكل فردي من فروة الرأس مباشرة عبر شقوق دائرية صغيرة، بهذه الطريقة، يتم القضاء على خطر الإصابة والتندب.

اعتمادًا على طول كل وحدة مسامية، من المهم استخدام الإبر التي يتراوح قطرها من 0.7 مم إلى 0،9 مم أو إذا كانت الطعوم بوحدة المسام تحتوي على 3-4-5 شعرات، يمكن استخدام إبر بقطر 0،1 مم. والعامل المهم الآخر هنا هو استخراج بصيلات الشعر بدقة لتجنب أي تلف مسامي.

مرحلة فتح القنوات عن طريق إعداد المنطقة المستقبلة للشعر:

في تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف الكلاسيكية، يتم إنشاء قنوات في المنطقة المستلمة باستخدام شفرات فولاذية، باستخدام هذه الشفرات ذات الشقوق، يجب إنشاء القنوات بدقة، مع مراعاة الاتجاه الطبيعي لنمو الشعر، وهذا سيسمح للبصيلات المزروعة بالنمو في اتجاهها الطبيعي.

أثناء فتح القنوات في المنطقة المستلمة، من المهم جدًا اتباع اتجاه الشعر الموجود في تلك المنطقة.

تستخدم تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف التقليدية شفرات فولاذية لإنشاء قنوات في الموقع المستلم. أثناء العملية، بعد إنشاء المئات من القنوات، يجب استبدال هذه الشفرات الفولاذية بأخرى جديدة. من ناحية أخرى، لن تتم مواجهة مثل هذه المشكلة في عملية زراعة الشعر بتقنية السفير، وذلك لإن شفرات الياقوت تكون أكثر سلاسة ودقة.

مرحلة زرع بصيلات الشعر

المرحلة النهائية، وهي زراعة بصيلات الشعر؛ هي عملية زرع البصيلات في وقت واحد بزاوية 40-45 درجة، داخل القنوات التي تم إنشاؤها في اتجاهات تضمن وضع دقيق للبصيلات المزروعة.

أساسيات عملية زراعة الشعر

يمكن للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة الخضوع لعملية زراعة الشعر.

سيحتاج المريض الذي سيخضع لعملية تجميلية لزراعة الشعر إلى 3 أيام فقط للفحوصات والتجهيز قبل العملية.

على الرغم من أن مدة العملية تختلف وفقًا لعدد البصيلات المزروعة التي سيتم زرعها، إلا أنها تستغرق حوالي 6 إلى 8 ساعات.

من أجل الاستجابة للمضاعفات المحتملة، يجب إجراء العملية في مستشفى مجهز بالكامل.

يتم إجراء عملية زراعة الشعر مع طبيب وما لا يقل عن 3 فنيين طبيين.

قد يستغرق الأمر حوالي 6 إلى 18 شهرًا لمعرفة النتيجة النهائية لنمو الشعر.

المراحل التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا قررت الخضوع لعملية زراعة الشعر:

الاستشارة الطبية: هذه هي المرحلة التي يطور فيها الطبيب خطة علاج المريض، واختيار التقنية التي سيجريها لزراعة الشعر وفقًا لحالته، و تفضيلاته الخاصة، ويقوم بعمل تصميم لشكل الشعر.

التحضير: تشتمل هذه المرحلة تعقيم مكان العملية قبل استخدام التخدير الموضعي.

عملية زراعة الشعر: والتي تتم وفقًا للخطوات التي تم ذكرها في هذا المقال

عمليات ما بعد العملية: تضم هذه المرحلة عمليات تضميد الجروح للموقع المزروع وحقن الشعر بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP لتسريع عملية الشفاء في موقع العملية.

مرحلة العناية اللاحقة بعد العملية وغسيل الشعر: هذه هي عملية غسيل الشعر التي ستنفذ لمدة 15 يومًا بعد العملية، ستكون كل من المنطقة المانحة والمنطقة المزروعة حساسة خلال هذه الفترة، لذلك من المهم إجراء عملية الغسيل بعناية فائقة ووفقًا لتوصيات الطبيب المعالج.

مزايا تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف:

يمكن أن تؤدي عملية زراعة الشعر بالاقتطاف إلى مظهر أكثر طبيعية وأكثر كثافة.

هو حل دائم لعلاج تساقط الشعر المعتدل إلى الحاد.

تعد تقنية الاقتطاف تقنية مريحة تم تصميمها لتضمن للمرضى أكبر قدر من الراحة والأمان، كما تضمن عدم ترك أي ندوب خارجية بعد العملية.

تقنية FUE لزراعة الشعر تقدم للمرضى أوقات أسرع للشفاء والتعافي؛ حيث يمكنهم العودة بسهولة إلى روتينهم اليومي ويمكنهم السفر بعد يوم واحد من العملية.

مع خطة العلاج الصحيحة، لن يحدث أي ضرر في المنطقة المانحة ولن يحدث أي تغيير في المظهر حتى بعد عمليات متعددة.

تضمن تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف أن 98 ٪ من البصيلات المزروعة سوف تنمو كشعر طبيعي.

في النهاية، يعد التطور الكبير الذي لحق بعملية زراعة الشعر، خادمًا بشكل كبير للمرضى الذين يعانون بسبب الصلع، حيث يوجد العديد من التقنيات التي تناسب مختلف المرضى بمختلف حالاتهم وتوقعاتهم من العملية، لذلك يمكننا أن نقول بشكل جرئ أن مشكلة تساقط الشعر والصلع صارت مشكلة يمكن التعامل معها بسهولة.