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الإمارات: ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا خاصة مع قناعتنا بدورها المحوري والقيادي

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http://almnatiq.net/?p=765977
المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، أن التحالف السعودي الإماراتي هو ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: ” التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة”.

وتابع في تغريدة أخرى: “من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه”.

وأردف: “ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي”.

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