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تحديد موعدي إقامة معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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تحديد موعدي إقامة معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تحديد موعدي إقامة معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=765983
المناطق - الرياض

أعلن نادي الصقور السعودي عن موعدي إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومعرض الصقور والصيد السعودي في نسختيهما الثانية، وذلك خلال اللقاء السنوي الأول للصقارين الذي نظمه النادي بالرياض.
وأوضح المركز الإعلامي بالنادي أن معرض الصقور والصيد السعودي الثاني سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 11 – 15 من شهر أكتوبر المقبل، فيما يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خلال الفترة من 1 – 16 ديسمبر 2019 وذلك بأرض المهرجان في ملهم، مشيراً إلى أنه سيتم نشر تفاصيل أكثر عن المعرض والمهرجان خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن نادي الصقور السعودي حقق نجاحاً كبيراً في تنظيم معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور العام الماضي، حيث جذبت الفعاليتان عدداً كبيراً من المهتمين بالصقور والصيد في المملكة ودول مجلس التعاون والمشاركين من مختلف الدول.

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