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حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة

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حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة

حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة
http://almnatiq.net/?p=765995

اتسعت رقعة رقعة الحرائق في غابات الأمازون خلال 48 ساعة الأخيرة، حيث غطت مساحة تتجاوز1.5 ألف هكتار.

وقال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، في بيان اليوم الأحد، إنه تم رصد 1663 حريقًا جديدًا في البرازيل يومي الخميس والجمعة، نصفهم في غابات الأمازون.

ونشر مرصد وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صورا على موقعه الإلكتروني ظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطي مساحات كبيرة من غابات أميركا اللاتينية في حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.

وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 72 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بـ83 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وفقا لوكالة “سبونيتك”.

وأثار الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، غضب الملايين حول العالم، بعدما اتهم المنظمات الأهلية بأنها وراء حرائق غابات الأمارون. وفقا لوسائل إعلام برازيلية.

وأعلن خبراء في مجال البيئة والمناخ ردا على رئيس البلاد، أن اتهامات بولسونارو هي محاولة للتعتيم على تقصير حكومته في حماية أكبر غابة إستوائية مطرية في العالم.

يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت في غابات الأمازون، التي تسمى “رئة الأرض”، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها في صور التقطت من الفضاء.

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