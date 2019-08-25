احدث الأخبار

قوات التحالف تسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة
أبرز المواد
 فرنسا: مواقع التواصل ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية
أبرز المواد
 رغم الأزمة.. مؤسس “هواوي” يتعهد بـ”السيطرة على العالم”
أبرز المواد
 تحذير صحي جاد من خطأ شائع عند شوي اللحوم على الفحم
أبرز المواد
 تحديد موعدي إقامة معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم
أبرز المواد
 الإمارات: ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا خاصة مع قناعتنا بدورها المحوري والقيادي
أبرز المواد
 حمدوك: أجري محادثات مع واشنطن لرفع السودان من لائحة الإرهاب
أبرز المواد
 التقنيات المستخدمة في عمليات زراعة الشعر
أبرز المواد
 سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات
أبرز المواد
 إصابة لاعب الهلال عبدالله عطيف بتمدد في الرباط الجانبي للركبة
أبرز المواد
قوات التحالف تسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه خميس مشيط

قوات التحالف تسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه خميس مشيط

أبرز المواد
حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة

حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة

أبرز المواد
فرنسا: مواقع التواصل ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية

فرنسا: مواقع التواصل ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية

أبرز المواد
رغم الأزمة.. مؤسس “هواوي” يتعهد بـ”السيطرة على العالم”

رغم الأزمة.. مؤسس “هواوي” يتعهد بـ”السيطرة على العالم”

أبرز المواد

قوات التحالف تسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه خميس مشيط

قوات التحالف تسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=766013
المناطق - وكالات

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

روابط ذات صلة

حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة

حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة
فرنسا: مواقع التواصل ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية

فرنسا: مواقع التواصل ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية
رغم الأزمة.. مؤسس “هواوي” يتعهد بـ”السيطرة على العالم”

رغم الأزمة.. مؤسس “هواوي” يتعهد بـ”السيطرة على العالم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*