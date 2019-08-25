أمطار على جازان ونجران

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أمطار على جازان ونجران

أمطار على جازان ونجران
http://almnatiq.net/?p=766017
المناطق - الرياض

هطلت مساء أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة وهروب وفيفا وأبو عريش والداير بني مالك ومركزي الموسم والريان، وعدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
جعلها اللَّه أمطار خيرٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران أمس, شملت محافظات بدر الجنوب و حبونا, ومراكز الجفة, ومنتزه الثويلة، والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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