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لاعب برازيلي يرفض الانضمام إلى الهلال

لاعب برازيلي يرفض الانضمام إلى الهلال
http://almnatiq.net/?p=766024
المناطق - وكالات

وضع نادي الهلال اللاعب البرازيلي غابرييل لاعب نادي كورنثيانز كخيار مهم في حال فشل النادي في ضم الكولومبي كويلار رقم 1 لأزرق الرياض هذا الصيف

وذكرت صحيفة COLUNADOFLA أن غابرييل لا يبدو مهتمًا بالتحول إلى كرة القدم العربية، مما قد يعقد الصفقة. بينما فلامنغو صبور للغاية في حسم مستقبل كويلار. أمامه الوقت حتى 31 أغسطس

ويسعى كلا من الهلال وكويلار إقناع فلامنغو بالاستسلام لبيع اللاعب. لكن النادي البرازيلي ليس في عجلة من أمره لتسوية الصفقة

كويلار مهم للفريق ولديه عقد حتى يوليو 2022 وشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، هذا يمنح فلامنجو ثقة بأن اللاعب سوف يخرج فقط بقيمة عادلة

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