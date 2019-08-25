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الجيش اللبناني يؤكد سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية وانفجار اخرى

الجيش اللبناني يؤكد سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية وانفجار اخرى
http://almnatiq.net/?p=766027
المناطق - واس

صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان اليوم أشار فيه إلى أنه:” بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات”.
ولفت البيان إلى أنه:”وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص”.

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