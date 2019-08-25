الجيش الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

الجيش الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

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الجيش الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

الجيش الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو
http://almnatiq.net/?p=766038
المناطق - الرياض

بدأ الجيش الكوري الجنوبي بصورة مفاجئة اليوم تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو التي تقع أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية .
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم نقلاً عن البحرية أن المناورات تستمر يومين وتشمل السفن الحربية والطائرات، مبينة أن التدريبات تمت تسميتها بـ”حماية أراضي الوطن في البحر الشرقي نظرًا لمغزى التدريبات وحجمها”.

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