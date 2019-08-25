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“الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=766039
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ، وذلك على محافظات الطائف ، والعاصمة المقدسة، وأضم ، والعرضيات ، وميسان ، ورابغ ، والكامل ، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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