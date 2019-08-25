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الحريري يعلّق على سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية

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الحريري يعلّق على سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية

الحريري يعلّق على سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية
http://almnatiq.net/?p=766047
المناطق - وكالات

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701.

وقال تعليقاً على الاعتداء أنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، سيما وأن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر .

وختم الرئيس الحريري قائلاً: “إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية”.

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