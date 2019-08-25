إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين

الدمام - عبدالله السعيدي

مع عودة العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك و في الأيام الأولى للأسبوع الأول ، باشرت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر بإنهاء دعاوى تتعلق بعدد ١٣٤ عامل من الجنسية الآسيوية ، وتمكنت إدارة التسوية من استرداد حقوقهم المالية و التي بلغت أكثر من ٥,٧ مليون ريال .

استطاع المحققون من إنهاء الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي من كلا الطرفين.

تنوعت جنسيات العمالة بين الهندية والتي كانت الفئة الأكثر بين العمالة وكذلك الجنسية النيبالية ،الباكستانية، السيرلانكية و البنجلاديشية .

حيث كان النصيب الأكبر من مبالغ التسوية للعمالة الهندية بإجمالي مبالغ وصلت إلى أكثر من ٤,٥ مليون ريال، وتوزع باقي المبلغ بين الجنسيات الأخرى.

الجدير بالذكر بأن جميع العمالة تعمل لدى منشأة واحدة قد تعثرت و امتنعت عن صرف مستحقات العاملين بها لعدة أسباب .

حيث ذكر مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي على حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب على إنهاء جميع قضايا العمالة في أسرع وقت ممكن وذلك حسب توجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل وكذلك وفق توجيهات مقام الوزارة .