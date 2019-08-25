احدث الأخبار

أمير الجوف يستقبل أعضاء المجلس المحلي والبلدي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة طبرجل
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية لمحافظة طبرجل بلقاء المحافظ ورؤساء المراكز والموظفين
منطقة الجوف
 إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين
المنطقة الشرقية
 18 ألف ريال لتمور ” الشيشي ” في انطلاقة مزاد الاحساء
المنطقة الشرقية
 الدكتور عويد الشمري .. الشخصية المؤثرة لعام ٢٠١٩
المنطقة الشرقية
 إسرائيل تغلق “سماء الجولان”
أبرز المواد
 مركز وقاية يستهدف الموظفين في بيئات العمل بمبادرة “نشيط في عملي”
أبرز المواد
 دعماً لصغار المزارعين وتعزيزا للقطاع.. بحث تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي في المملكة
أبرز المواد
 أمطار متوسطة على منطقة عسير
أبرز المواد
 الحريري يعلّق على سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية
أبرز المواد
 الجيش الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو
أبرز المواد
 “الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل أعضاء المجلس المحلي والبلدي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة طبرجل

أمير الجوف يستقبل أعضاء المجلس المحلي والبلدي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة طبرجل

منطقة الجوف
أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية لمحافظة طبرجل بلقاء المحافظ ورؤساء المراكز والموظفين

أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية لمحافظة طبرجل بلقاء المحافظ ورؤساء المراكز والموظفين

منطقة الجوف
إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين

إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين

المنطقة الشرقية
18 ألف ريال لتمور ” الشيشي ” في انطلاقة مزاد الاحساء

18 ألف ريال لتمور ” الشيشي ” في انطلاقة مزاد الاحساء

المنطقة الشرقية

إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين

إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين
http://almnatiq.net/?p=766062
الدمام - عبدالله السعيدي

مع عودة العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك و في الأيام الأولى للأسبوع الأول ، باشرت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر بإنهاء دعاوى تتعلق بعدد ١٣٤ عامل من الجنسية الآسيوية ، وتمكنت إدارة التسوية من استرداد حقوقهم المالية و التي بلغت أكثر من ٥,٧ مليون ريال .

استطاع المحققون من إنهاء الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي من كلا الطرفين.

تنوعت جنسيات العمالة بين الهندية والتي كانت الفئة الأكثر بين العمالة وكذلك الجنسية النيبالية ،الباكستانية، السيرلانكية و البنجلاديشية .

حيث كان النصيب الأكبر من مبالغ التسوية للعمالة الهندية بإجمالي مبالغ وصلت إلى أكثر من ٤,٥ مليون ريال، وتوزع باقي المبلغ بين الجنسيات الأخرى.

الجدير بالذكر بأن جميع العمالة تعمل لدى منشأة واحدة قد تعثرت و امتنعت عن صرف مستحقات العاملين بها لعدة أسباب .

حيث ذكر مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي على حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب على إنهاء جميع قضايا العمالة في أسرع وقت ممكن وذلك حسب توجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل وكذلك وفق توجيهات مقام الوزارة .

روابط ذات صلة

18 ألف ريال لتمور ” الشيشي ” في انطلاقة مزاد الاحساء

18 ألف ريال لتمور ” الشيشي ” في انطلاقة مزاد الاحساء
الدكتور عويد الشمري .. الشخصية المؤثرة لعام ٢٠١٩

الدكتور عويد الشمري .. الشخصية المؤثرة لعام ٢٠١٩
فريق طبي بحفر الباطن ينقذ طفلة من مسمار في الإنف

فريق طبي بحفر الباطن ينقذ طفلة من مسمار في الإنف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*