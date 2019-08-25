أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية لمحافظة طبرجل بلقاء المحافظ ورؤساء المراكز والموظفين

المناطق - الجوف

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بزيارة لمحافظة طبرجل ضمن زياراته لمحافظات

ومراكز المنطقة.

واستهل سموه زيارته في مقر المحافظة بلقاء محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ورؤساء المراكز التابعة والموظفين في المحافظة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بهم, مستمعاً لسير العمل في الأجهزة الحكومية في المحافظة والمراكز التابعة، مؤكداً أهمية متابعة وتفقد أحوال المواطنين فيها وفي المراكز والقرى التابعة لها، ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وفي نهاية اللقاء شدد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بين المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم

الصالح العام .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني .