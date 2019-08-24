مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن عن مسابقة المصورين الفوتوغرافيين ومنتجي الأفلام

المناطق - الرياض

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن مسابقة حواركم الثانية وقد خصص المركز أكثر من ٢٥٠ ألف ريال قيمة الجوائز ..

كما أن المركز سوف يشارك بالأفلام الفائزة محليا ودوليا حيث شارك بالمواد الفائزة في الامم المتحدة واليونسكو وغيرها من المحافل .

وتهدف المسابقة إلى تأصيل الانتماء الوطني في أوساط الشباب الناشطين في اطار شبكات التواصل الاجتماعي، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع، واستثمار طاقات الشباب والناشطين في مجالات الإعلام الجديد والإنتاج والتصوير للتفاعل مع مشروع الحوار الوطني.

وتشتمل مواضيع المسابقة عن

1-

التلاحم الوطني (معززات الوحدة الوطنية ومناهضة التطرف)

2-

تعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 :

– تعزيز قيم الوسطية والتسامح

– إيصال الصورة الحقيقة عن المملكة

– غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني

3-

الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة (الحوار الحضاري)

4-

التعايش (نماذج وطنية)

وللحصول على تفاصيل أكثر حول الشروط

ومسارات المسابقة وآخر تاريخ لاستلام الأعمال، يمكن زيارة الرابط الموضح أناه

https://hiwarcom.kacnd.org