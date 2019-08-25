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أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة

أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة

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منطقة الجوف

أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة

أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة
http://almnatiq.net/?p=766068
الدمام - المناطق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية عدد من المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام وبلديات المحافظات التابعة والمرتبطة كدفعة جديدة من الفرص المطروحة خلال العام الجاري وذلك بمختلف الأنشطة والمواقع والمساحات .

وكشفت عن طرح 95 فرصة استثمارية مختلفة المواقع والمساحات شملت فرص في أنشطة الترفيه والمنتجعات البحرية والشاليهات والكافيهات والمجمعات والمحلات التجارية، كما تضمنت دفعة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في المصانع والورش والمعامل وأنشطة نقل البضائع بمدد عقود ومساحات مختلفة، إضافة إلى العديد من المواقع الاعلانية .

وتهدف هذه الفرص الى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة الشرقية، ودعم لرواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تهدف أيضا الى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية .

ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابتها الرقمية عبر العنوان: www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص) أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق “استثماري” على الأجهزة الذكية الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.

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