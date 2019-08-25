أمانة الجوف تفتتح طريق الملك سعود أمام الحركة المرورية بأقل من شهرين

المناطق - الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف ، افتتاح امتداد طريق الملك سعود بمدينة سكاكا شمالاً أمام الحركة المرورية مع استكمال باقي الأعمال الثانوية للطريق.

وبيّنت أمانة الجوف أنه تم الانتهاء من سفلتة الطريق بالكامل بالاضافه الى تركيب 42 عمود اناره و 84 كشاف وإنارتها بالكامل ، و تركيب 3 آلاف متر طولي من البردورات وتمديد شبكة ري الكترونية بطول الطريق ، لافتة إلى انه تم الانتهاء من تلك الأعمال في أقل من شهرين.

وأكدت الأمانة أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق الحيوية والهامة في وسط مدينة سكاكا حيث يربط شمالها بجنوبها.

وأوضح أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ان هذه الأعمال من شأنها رفع كفاءة الطرق في المدينة وفك الاختناقات في المناطق القديمة من المدينة وتحسين المشهد الحضري لهذه الاحياء، مما سيسهم في تخفيف ضغط حركة المرور على طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد ويختصر المسافه على مرتادي الطريق مع تعدد الخيارات امام قائدي المركبات للتنقل بإنسيابية داخل المدينة .