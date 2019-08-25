احدث الأخبار

الرياض.. الإطاحة بوافد تسلل على مجمعين تجاريين واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف
أبرز المواد
 أمانة الجوف تفتتح طريق الملك سعود أمام الحركة المرورية بأقل من شهرين
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة
المنطقة الشرقية
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن عن مسابقة المصورين الفوتوغرافيين ومنتجي الأفلام
منطقة الرياض
 أمير الجوف يستقبل أعضاء المجلس المحلي والبلدي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة طبرجل
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستهل زيارته التفقدية لمحافظة طبرجل بلقاء المحافظ ورؤساء المراكز والموظفين
منطقة الجوف
 إنهاء دعوى ١٣٤ وافد خلال أول أسبوع بعد اجازة العيد بتسوية الخبر بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين
المنطقة الشرقية
 18 ألف ريال لتمور ” الشيشي ” في انطلاقة مزاد الاحساء
المنطقة الشرقية
 الدكتور عويد الشمري .. الشخصية المؤثرة لعام ٢٠١٩
المنطقة الشرقية
 إسرائيل تغلق “سماء الجولان”
أبرز المواد
 مركز وقاية يستهدف الموظفين في بيئات العمل بمبادرة “نشيط في عملي”
أبرز المواد
 دعماً لصغار المزارعين وتعزيزا للقطاع.. بحث تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي في المملكة
أبرز المواد
الرياض.. الإطاحة بوافد تسلل على مجمعين تجاريين واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف

الرياض.. الإطاحة بوافد تسلل على مجمعين تجاريين واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف

أبرز المواد
أمانة الجوف تفتتح طريق الملك سعود أمام الحركة المرورية بأقل من شهرين

أمانة الجوف تفتتح طريق الملك سعود أمام الحركة المرورية بأقل من شهرين

منطقة الجوف
أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة

أمانة الشرقية تطرح 95 فرصة استثمارية جديدة

المنطقة الشرقية
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن عن مسابقة المصورين الفوتوغرافيين ومنتجي الأفلام

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن عن مسابقة المصورين الفوتوغرافيين ومنتجي الأفلام

منطقة الرياض

الرياض.. الإطاحة بوافد تسلل على مجمعين تجاريين واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف

الرياض.. الإطاحة بوافد تسلل على مجمعين تجاريين واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف
http://almnatiq.net/?p=766090
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها بـ 360.000 ريال, وتم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93.000 ريال عُثر عليها بحوزته، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نسب إليه, حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة .
وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

إسرائيل تغلق “سماء الجولان”

إسرائيل تغلق “سماء الجولان”
مركز وقاية يستهدف الموظفين في بيئات العمل بمبادرة “نشيط في عملي”

مركز وقاية يستهدف الموظفين في بيئات العمل بمبادرة “نشيط في عملي”
دعماً لصغار المزارعين وتعزيزا للقطاع.. بحث تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي في المملكة

دعماً لصغار المزارعين وتعزيزا للقطاع.. بحث تطبيق التسويق الإلكتروني الزراعي في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*