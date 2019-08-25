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وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة

وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=766098
المناطق - المدينة المنورة

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ 401,200 حاج، وَفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم و الحجاج ومغادرتهم التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت اللجنة أنه وَفْقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر 240,902 من الحجيج المدينةَ المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 160,276 حاجًا.

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